Іспанія

Мадридці продовжують тиск на Барселону.

Реал приймав Райо Вальєкано в матчі 27-го туру Ла Ліги на Сантьяго Бернабеу.

Ворота Реала захищав Андрій Лунін. Нагадаємо, що Тібо Куртуа до заявки на сьогоднішній поєдинок не потрапив через невеликий дискомфорт у правому коліні.

Матч вийшов непростим для мадридців, хоча й все розпочиналось дуже жваво. Голи Мбаппе та Вінісіуса вивели команду вперед. Втім, до перерви Діас скоротив відставання.

В другому таймі суперник навіть переважав зіркових господарів, але заробити бодай очко не зумів.

Реал набрав 57 очок і зрівнявся з Барсою, у якої на одну гру зіграно менше. Райо сьомий.

Реал Мадрид — Райо Вальєкано 2:1

Голи: Мбаппе, 30, Діас, 45+3 Вінісіус, 34

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Асенсіо, Алаба, Гарсія — Гоес (Вальверде, 68), Модрич, Чуамені, Беллінгем (Діас, 86) — Мбаппе (Камавінга, 79), Вінісіус

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен, Ернандес, Еспіно (Лопес, 85) — Діас (Трехо, 70), Сісс (Гвардіола Наварро, 85) — Ембарба (Валентін, 70), Гумбау (Балліу, 70), Чаваррія — Гарсія

Попередження: Вінісіус, Чуамені, Модрич — Гумбау