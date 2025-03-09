Іспанія

Молодим гравцям нададуть можливість розвиватись поза межами Реала.

Півзахисник Реала Арда Гюлер і нападник Ендрік можуть змінити клубну прописку.

Як повідомляє Sport Bild, обидва молоді гравці можуть перейти в Лейпциг. Цього сезону вони відіграють другорядні ролі на Сантьяго Бернабеу. Німецький клуб зацікавлений у підписанні контракту з Гюлером та Ендріком на умовах річної оренди. Чемпіони Іспанії пов'язують своє майбутнє з цими гравцями, тому не хотіли б погоджуватися на жодні можливі варіанти викупу.

Турецький хавбек провів 29 матчів за Реал, за цей час забив три голи та віддав п'ять результативних передач. Бразилець забив шість голів у 27 матчах.

Реал розглядає можливість вирушення обох гравців в оренду.

Після 26 турів іспанської Ла Ліги "вершкові" набрали 54 пункти та посідають третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючої Барселони на три очка.