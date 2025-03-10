Іспанія

Керманич Реала прокоментував перемогу над Райо Вальєкано.

Напередодні Реал виграв у домашньому мадридському дербі в рамках двадцять сьомого туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Райо Вальєкано 2:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Перш за все, ми дуже шкодуємо про втрату лікаря Барселони Карлеса Міньярро і хочемо висловити нашу підтримку вболівальникам цього клубу та його родині.

Повертаючись до гри, це був складний матч, тому що у нас багато ігор у календарі, і ми граємо проти команд, які вміють дуже добре боротись за результат. Перший тайм був дуже хорошим у нашому виконанні, а другий — трохи гіршим. Ми знизили свій рівень.

Матч-відповідь проти Атлетіко? Якщо ми будемо грати так, як сьогодні у першому таймі, у нас є шанс пройти далі.

Вінісіус і Мбаппе забили два ефектних голи, і до 70 хвилини вони діяли дуже добре. Для мене не проблема замінити цих гравців під завісу гри. Мбаппе в порядку.

На Вінісіуса теж чекає велике майбутнє, тому що він дуже рано досягнув видатних показників. Я думаю, що він заслуговує на це, тому що, врешті-решт, він просто хороший хлопець", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у Вільярреала.