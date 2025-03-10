Вінгер наговорив зайвого в матчі з Хетафе.
Корреа, gettyimages
10 березня 2025, 10:45
Нападник Атлетіко Анхель Корреа може отримати дискваліфікацію до 12 матчів за нецензурні слова в бік арбітра, повідомляє Marca.
Футболіста вилучили наприкінці матчу проти Хетафе (1:2) в чемпіонаті Іспанії. Після червоної картки Анхель грубо образив головного арбітра Куадру Фернандеса.
Рефері вказав, що Анхель назвав його "сином тисячі шль***р і "шматком ла**а".
Мінімально, що загрожує футболісту, — відсторонення на чотири матчі.
Цього сезону Корреа у всіх турнірах провів 36 матчів і забив сім голів. Також він зробив п'ять результативних передач.