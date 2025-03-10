Іспанія

Форвард Атлетіко перепросив за образи на адресу рефері.

Напередодні мадридський Атлетіко поступився в гостьовому матчі двадцять сьомого туру іспанської Ла Ліги на полі Хетафе.

Хетафе — Атлетіко 2:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Наприкінці напруженого протистояння нападник "матрацників" Анхель Корреа, який з’явився на полі в якості заміни Самуелю Ліно на другий тайм, грубо сфолив проти суперника, після чого вилаявся на адресу головного арбітра Гільєрмо Куадри Фернандеса, за що був вилучений на 88 хвилині.

Усе це потрапило до підсумкового протоколу рефері, після чого було передано на розгляд Дисциплінарному комітету ліги, який тепер має визначити строки дискваліфікації гравця Атлетіко.

"На 88 хвилині гравець Атлетіко під номером "10" Анхель Мартін Корреа Мартінес був вилучений із поля з наступної причини: "Зіткнення з суперником у боротьбі за м'яч із застосуванням надмірної сили. Після показу червоної картки вказаний гравець звернувся до мене з наступними словами: «Сучий син, боягуз. Ї**в твою матір" ("Hijo de mil putas, cagón. La concha de tu madre")", — ідеться в протоколі арбітра.

Тим часом сам футболісти висловився з приводу цього інциденту після гри.

"Я хотів би вибачитися перед суддею Гільєрмо Куадра Фернандесом за мою реакцію після вилучення.

Я з повною повагою ставлюсь до арбітрів, і ця реакція не схожа на мене. Я дуже розлютився через те, що залишив команду вдесятьох у такий делікатний момент, і відреагував найгіршим із можливих чином.

Сподіваюсь, ви приймете мої щирі вибачення. Я також хочу вибачитись перед моїми партнерами по команді, тренерами і нашими вболівальниками за вчинок, який я не повинен був робити і який дорого нам коштував", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному матчі Ла Ліги мадридський Атлетіко прийматиме каталонську Барселону, тоді як посеред тижня гратиме вдома проти мадридського Реала в Лізі чемпіонів УЄФА.