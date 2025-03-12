Іспанія

Атлетіко деякий час не зможе розраховувати на одного з нападників.

Правий вінгер Атлетіко Анхель Корреа отримав п'ятиматчеву дискваліфікацію в рамках чемпіонату Іспанії за образливі слова в бік рефері.

Хетафе — Атлетіко 2:1 Відео голів та огляд матчу 09.03.2025

У поєдинку з Хетафе в 27-му турі Ла Ліги-2024/25 гравець отримав червону картку на 88-й хвилині. На покарання від головного арбітра Гільєрмо Куадри Фернандеса 30-річний аргентинець відповів образливими словами.

"На 88 хвилині гравець Атлетіко під номером "10" Анхель Мартін Корреа Мартінес був вилучений із поля з наступної причини: "Зіткнення з суперником у боротьбі за м'яч із застосуванням надмірної сили. Після показу червоної картки вказаний гравець звернувся до мене з наступними словами: "Сучий син, боягуз. Ї**в твою матір" ("Hijo de mil putas, cagón. La concha de tu madre")", — йдеться в протоколі рефері.

Пізніше Корреа вибачився за свою поведінку.

Дисциплінарний комітет RFEF вирішив дискваліфікувати Анхеля на п'ять матчів чемпіонату Іспанії, з яких один через червону картку, тоді як інші чотири — внаслідок образи офіційної особи поєдинку.

Таким чином керманич "рохібланкос" Дієго Сімеоне не зможе розраховувати на свого співвітчизника в зустрічах із Барселоною (Д), Еспаньйолом (В), Севільєю (В), Вальядолідом (Д) і Лас-Пальмасом (В).

На рахунку нападника сім голів і п'ять асистів у 38-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, в якому Атлетіко прийматиме Реал Мадрид (перша зустріч — 1:2). Ознайомитися з анонсом поєдинку можна за посиланням.