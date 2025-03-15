Іспанія

Італійський фахівець незадоволений розкладом іспанського чемпіонату.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловив своє невдоволення з приводу напруженого календаря "вершкових".

"Я не розумію, як може бути таке, що з моменту останньої гри не минає і трьох днів. Це календар, і він такий, який він є. Сподіваюся, одного разу його можна буде змінити.

Це напружений сезон, і ми не зупиняємось та граємо кожні три дні. На мій погляд, це забагато. Так, я не виходжу на поле, але я маю готувати команду до матчів кожні три дні.

Чому Ла Ліга не перенесла гру на пізніший слот? Телебачення, гроші та все інше – саме так розставляються пріоритети. В останню чергу йдеться про відновлення та здоров'я футболістів, які ризикують отримати травму", — наводить слова Анчелотті Sport.es.

Нагадаємо, минулої середи Реал грав з Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який тривав до серії пенальті, а вже сьогодні, в суботу, "вершковим" доведеться зустрітися з Вільярреалом. Матч розпочнеться о 19:30.