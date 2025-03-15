Іспанія

Іспанець може змінити клуб цього літа.

Ніко Вільямс привернув увагу Арсеналу. Журналіст Bild Крістіан Фальк повідомляє, що представники лондонського клубу контактують з агентами вінгера Атлетіка. Також у придбанні футболіста збірної Іспанії зацікавлена Баварія.

Підкреслюється, що в контракті Вільямса передбачені відступні в розмірі від 60 до 80 млн євро.

У цьому сезоні Ніко провів 23 матчі в Ла Лізі та зробив 5 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче підписати Вільямса.