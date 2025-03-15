Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Жирона та Валенсія.

Каталонська Жирона та Валенсія зіграють у двадцять восьмому турі іспанської Ла Ліги на Монтіліві.

Мічел, після нічиєї проти Еспаньйола в дербі (1:1), залучив до стартового складу Данжуму на лівому фланзі атаки, тоді як Віктор Циганков традиційно розташується на протилежному боці поля.

Карлос Корберан, на тлі перемоги над Вальядолідом (2:1), використав із перших хвилин

Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Крейчі, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Артур, Мартін, Еррера, Данжума — Міовські.

Запасні: Карлос, Крапивцов, Д. Лопес, ван де Бек, Стуані, Аспрілья, Хуанпе, Франсес, Порту, Місехой.



Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Діакабі, Москера, Таррега, Гая — Лопес, Барренечеа, Герра, Алмейда — Садік.

Запасні: Дімітрієвські, Доменек, Ааронс, Х. Васкес, Гасеровські, Пепелу, Гільямон, Перес, Канос, Ріоха, Белларі, Мір.



Гра Жирона — Валенсія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.