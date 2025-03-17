Каталонці проводять хороший сезон.
Гансі Флік, getty images
17 березня 2025, 19:25
Каталонська Барселона в рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги перемогла мадридський Атлетіко (4:2).
Таким чином, Барселона під керівництвом Ганс-Дітер Фліка повторила безпрограшну серією команди за часів Хаві Ернандеса. Про це повідомляє портал Barca Universal.
Після перемоги над "матрацниками" безпрограшна серія "блаугранас" досягла 18 матчів. Така ж серія без поразок була у Хаві за часів його роботи гловним тренером в "Барсі".
За 18 матчів у всіх турнірах Барселона Фліка здобула 15 перемог та тричі зіграли внічию. Остання поразка команди Фліка датована 18 грудням 2024 року якраз в матчі з Атлетіко (1:2).