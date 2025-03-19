Іспанія

"Блаугранас" не розраховують на свого вихованця.

Плани Барселони на лівого вінгера Ансу Фаті не змінилися, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Блаугранас" усе ще націлені на продаж 22-річного іспанця. Сам гравець відхилив понад чотири пропозиції у січні.

Повідомляється, що в разі відходу Фаті Барселона може посилитися новим вінгером. Нещодавно клуб також запланував переговори щодо нового контракту з Ферраном Торресом.

Угоду Ансу з "блаугранас" розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює нападника в 10 млн євро.

На його рахунку вісім матчів у всіх турнірах поточної кампанії. Раніше повідомлялося, що за рішенням клубу іспанець не гратиме до кінця сезону-2024/25.