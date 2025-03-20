Іспанія

На нагороду претендують п'ять футболістів.

Іспанська Ла Ліга на своєму офіційному сайті оголосила про претендентів на звання найкращого гравця місяця за підсумками березня, хоч команди ще проведуть один тур після міжнародної паузи.

На нагороду претендують п'ять футболістів:

- нападник Реала Кіліан Мбаппе — три матчі, три забиті м'ячі;

- півзахисник Бетіса Іско — три матчі, два голи та два асисти;

- захисник Сельти Маркос Алонсо — три матчі, два забиті м'ячі;

- форвард Валенсії Умар Садік – три матчі, три голи;

- хавбек Райо Вальєкано — Педро Діас — три матчі, два забиті м'ячі.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті Ла Ліги.

Також стали відомі кандидати на звання найкращого молодого гравця чемпіонату Іспанії до 23 років.

Серед кандидатів також п'ять імен:

- півзахисник Барселони Педрі — дві зустрічі та один асист;

- вінгер Атлетіко Джуліано Сімеоне — три матчі та один асист;

- нападник Бетіса Хесус Родрігес — три поєдинки та один забитий м'яч;

- вінгер Валенсії Дієго Лопес — три матчі, три голи.

Після 27 ігор Барселона очолює Ла Лігу, набравши 60 очок і випереджає Реал по особистим зустрічам, хоча "блаугранас" мають гру в запасі.