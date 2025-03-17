Іспанія

Босам Барси не сподобалося таке рішення.

Каталонська Барселона найближчим часом подасть апеляцію на рішення Королівської футбольної федерації Іспанії про перенесення матчу 27-го туру Ла Ліги з Осасуною, який запланований на 27 березня. Про це повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті.

Цей матч мав відбутися 8-го березня, але був скасований через смерть лікаря каталонського клубу Карлеса Гарсії. За рішенням федерації матч повинен відбутися 27 березня, однак Барселона незадоволена цим рішенням через те, що гравці "блаугранас" бразилець Рафінья та уругваєць Рональд Араухо будуть змушені пропустити цю зустріч, перебуваючи в розташуванні своїх національних збірних.

Раніше повідомлялося, що Барселона Фліка повторила рекорд команди Хаві.