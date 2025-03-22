Іспанія

Мадридці налаштовані серйозно.

Мадридський Атлетіко хоче придбати півзахисника Вільярреала та збірної Іспанії Алекса Баену. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у мадридському клубі вважають, що 23-річний іспанець ідеально підходить для тактичної побудови головного тренера команди Дієго Сімеоне.

У контракті Баени є "клаусула" у розмірі 60 мільйонів євро. При цьому, Атлетіко під час переговорів може знизити суму трансферу до 50 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Алекс Баена відіграв за Вільярреал 26 матчів, забив шість голів та віддав сім результативних передач.