Іспанець зізнався, що хотів би виграти требл, ніж стати володарем Золотого м'яча.
Педрі, Getty Images
25 березня 2025, 13:26
Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Педрі поділився своїми думками про нагороду Золотий м'яч.
"Це складно, але мріяти можна про все. Сподіваюся, одного разу я отримаю Золотий м'яч, але я вважав би за краще требл.
Коли ви досягаєте командних цілей, тоді найпростіше виграти індивідуальні нагороди", — наводить слова Педрі AS.
Нинішнього сезону 22-річний іспанець провів 42 матчі у всіх турнірах, у яких забив п'ять м'ячів та віддав сім гольових передач.
Після 27 матчів Барселона набрала 60 очок і посідає перше місце в Ла Лізі, випереджаючи Реал (28 ігор) з особистих зустрічей.