Іспанія

Іспанець зізнався, що хотів би виграти требл, ніж стати володарем Золотого м'яча.

Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Педрі поділився своїми думками про нагороду Золотий м'яч.

"Це складно, але мріяти можна про все. Сподіваюся, одного разу я отримаю Золотий м'яч, але я вважав би за краще требл.

Коли ви досягаєте командних цілей, тоді найпростіше виграти індивідуальні нагороди", — наводить слова Педрі AS.

Нинішнього сезону 22-річний іспанець провів 42 матчі у всіх турнірах, у яких забив п'ять м'ячів та віддав сім гольових передач.

Після 27 матчів Барселона набрала 60 очок і посідає перше місце в Ла Лізі, випереджаючи Реал (28 ігор) з особистих зустрічей.