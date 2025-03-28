Іспанія

Наставник "блаугранас" натякнув на важкий календар, через який його команда втратила гравця.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу над Осасуною (3:0) у перенесеному матчі 27 туру іспанської Ла Ліги.

"Наш шлях ще дуже довгий – нам залишилося зіграти десять ігор. Поки що ми на три очки попереду.

Гаві провів фантастичну гру. Йому було нелегко повернутись після травми. Він професійний гравець, він зосереджений, і я їм задоволений, бо він провів гарну гру.

Ольмо травмований. У календарі є багато ігор, і він пропустить деякі з них, і це погані новини для нас. Ситуація нелегка. Я не думаю, що це був найкращий час для проведення матчу, і ми заплатили за це високу ціну, бо травма Дані не йде нам на користь.

Ми маємо прислухатися до гравців. Це важливо. І до тренерів. Влітку буде Клубний чемпіонат світу, Ліга націй... Це важко. Я не думаю, що це добре для гравців. Це моя думка. Ви можете заробити багато грошей, але це погано для здоров'я гравців. Нам потрібно трохи зменшити оберти. Вболівальники хочуть, щоб гравці викладалися на 100 відсотків, але коли ви граєте так багато, важко досягти свого найкращого рівня.

Залишилося ще десять ігор, і матч із Жироною – найважливіший. Ми грали добре, і було видно, що гравці отримували задоволення. Звичайно, нам потрібні такі виконавці, як Педрі, Ламін та Гаві, останніми хвилинами яких я, мабуть, задоволений. Повторюю, грати після міжнародної перерви дуже непросто", — наводить слова Фліка AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Осасуна.