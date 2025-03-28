Іспанія

Коментар французького захисника.

Жюль Кунде висловив невдоволення датою проведення матчу з Осасуною. "Синьо-гранатові" здобули домашню перемогу з рахунком 3:0.

"Ми були в люті через дату матчу. Це ненормальне рішення. Уже багато разів говорили про проблемний календар.

Ставити гру на таку дату — неповага до нашого клубу. Ми не роботи, щоб постійно грати. Нам потрібен відпочинок", — передає слова французького латераля DAZN.

Наступний матч у чемпіонаті Іспанії каталонський гранд проведе проти Жирони. Зустріч відбудеться 30 березня.

На Football.ua доступний огляд матчу Барселона — Осасуна.