Іспанія

Угода з футболістом буде пролонгована автоматично.

Захисник Сельти Маркос Алонсо продовжить виступати у складі клубу з Віго у наступному сезоні. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у контракті 34-річного іспанця, розрахованого до літа 2025 року, є опція продовження угоди ще на один сезон при виконанні певних умов.

Зазначається, що незабаром ці умови буде дотримано і контракт буде автоматично продовжено.

Нинішнього сезону Алонсо провів 24 матчі, в яких забив три м'ячі.

Після 28 турів Сельта набрала 39 очок і посідає восьме місце в іспанській Ла Лізі.