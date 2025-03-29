Іспанія

Керманич "вершкових" потрапив в халепу.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті 2-го квітня, 2025 року, має постати перед судом міста Мадрид у справі про ухилення від сплати податків. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, італійського фахівця звинувачують у несплаті податків на суму в 1 062 079 євро за 2014 та 2015 рр. Звинувачення вимагає для Анчелотті термін у чотири роки і дев'ять місяців ув'язнення.

Зазначається, що керманич "вершкових" визнав не сплату податків за 2014 рік, заявивши, що фінансові помічники погано проконсультували його стосовно цього питання.

В свою чергу 64-річний італієць заперечував звинувачення, пред'явлені за несплату податків у 2015 році.