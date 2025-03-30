Іспанія

"Матрацники" втратили дуже важливі очки.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував нічийний результат в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги з Еспаньйолем (1:1). Цитує аргентинського фахівця Marca.

"У першому таймі ми діяли доволі добре, контролювали ситуацію в обороні та створили кілька гольових моментів. Думаю, нам вдавалося контролювати ситуацію до 15-ї хвилини другого тайму. Коли моя команда могла збільшити перевагу в рахунку, ми цього не зробили, а потім було призначено пенальті, і це створило додаткові труднощі для нас, тоді як суперник надихнувся. Це була рівна гра, нічия — справедливий результат.

Ми не змогли надати команді того самовладання, яке було в нас в інших матчах, і через різні специфічні ситуації контроль над грою вислизнув від нас.

Я завжди кажу, що доля Ла Ліги вирішується в останні п'ять турів, і команди, найближчі до титулу, боротимуться за нього. Хочеться вже після 6 перших турів знати, хто боротиметься за чемпіонство, але це не буде відомо до самого кінця", — сказав Сімеоне.

Наразі Атлетіко посідає третє місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, відстаючи від лідируючих Барселони та Реала на шість очок.