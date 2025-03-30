Іспанія

Іспанський ветеран провів потужний мічяць.

Півзахисника Бетіса Іско визнано найкращим гравцем березня в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

У боротьбі за нагороду 32-річний іспанець випередив нападника Реал Мадрид Кіліана Мбаппе, центрального півзахисника Райо Вальєкано Педро Діаса, форварда Валенсії Умара Садіка та захисника Сельти Маркоса Алонсо. Це перша нагорода "Гравець місяця" Іско в сезоні-2024/2025.

В березні Іско провів три матчі, в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Цього сезону Іско відіграв за Бетіс 19 матчів, забив дев'ять голів та віддав п'ять результативних передач.