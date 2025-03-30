Іспанія

Важка перемога "вершкових".

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Леганесом (3:2) в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує італійського фахівця Mundo Deportivo.

"Як і Леганес, ми теж можемо скаржитися, тому що за рахунку 1:2 був пенальті на Браїмі. Я не бачив епізод із Беллінгемом. Суддя прийняв свої рішення, ось і все. У першому таймі, коли ми повели в рахунку після пенальті, нам не вистачало збалансованості, тому що команда неправильно обирала позиції, але в другому таймі ми діяли добре і переломили хід гри.

Мбаппе грає дуже добре і робить різницю. Саме цього ми від нього і очікуємо. Вчора на тренуванні він спробував свої сили у виконанні штрафних ударів і був дуже ефективний, і сьогодні ми довірилися йому, отримавши чудовий гол.

Я не можу згадати гру, в якій у нас би не було проблем. Легких матчів не буває, і ми це прекрасно розуміємо. Але це не проблема для нас", — сказав Анчелотті.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті відповідатиме перед судом у справі про несплату податків.