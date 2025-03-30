Іспанія

Андрій поспілкувався з пресою після матчу Ла Ліги.

Голкіпер Реала Андрій Лунін прокоментував перемогу над Леганесом (3:2) у матчі 29 туру чемпіонату Іспанії.

"Дуже важлива перемога і три очки. Майже весь наш склад був викликаний у свої збірні: поїздки, матчі – це дуже втомлює.

Зараз ми маємо два дні на відновлення. Кожен матч дуже важливий і поєдинок з аутсайдером також може бути важким. З таким графіком дуже непросто відновлюватись, але ми боремося за перемогу у трьох турнірах", – слова українця наводить Bernabey Digital.

Раніше повідомлялось, що Лунін може перейти в Мілан.