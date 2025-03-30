Іспанія

Завершилися ще два матчі чергового туру чемпіонату Іспанії.

У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 відбулися ще два поєдинки.

Атлетік на власному полі поділив очки з Осасуною. Команди так і не порадували результативними ударами.

Атлетік — Осасуна 0:0

Атлетік: Сімон — де Маркос (Горосабель, 58), Нуньєс (Паредес, 82), Альварес, Берчіче — Хаурегісар, Прадос Діас (Гомес, 58) — Вільямс, Беренгер (Каналес, 82), Вільямс — Саннаді (Гурусета, 69)

Осасуна: Фернандес — Аресо (Пенья, 75), Бойомо, Катена, Еррандо, Бретонес — Гарсія (Гомес, 69), Монкайола (Ібаньєс, 75), Торро, Орос (Арнаїс, 89) — Будімір (Рауль, 89)

Попередження: Нуньєс — Катена

Мальорка на виїзді мінімально поступилася Валенсії через гол на початку другого тайму протистояння.

Валенсія — Мальорка 1:0

Гол: Лопес, 50

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Таррега, Гая — Ріоха (Васкес, 90), Герра (Пепелу, 66), Барренечеа, Лопес (Перес, 66) — Алмейда (Діакабі, 75), Умар (Мір, 75)

Мальорка: Грейф — Маффео, Фернандес, Раїльйо, Копете, Лато (Мохіка, 80) — Кошта (Санчес, 80), Морланес, Дардер — Асано (Родрігес, 73), Пратс

Попередження: Ріоха, Барренечеа, Гая — Раїльйо, Дардер, Кошта, Родрігес