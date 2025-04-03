Іспанія

Українець може не зіграє в найближчих матчах.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін під час півфіналу Кубка Іспанії проти Реала Сосьєдад (4:4) отримав пошкодження камбаловидного м'яза.

Як повідомляє іспанська преса, у футболіста збірної України діагностовано розрив камбаловидного м'яза. Джерело вказує, що футболіст може пропустити чотири тижні через травму. Оскільки основний голкіпер Реала Тібо Куртуа також травмований, клуб розглядає можливість гри Луніна в матчі проти Валенсії в найближчу суботу на знеболювальних препаратах.

Загалом Лунін провів 12 офіційних матчів за Реал у сезоні-2024/2025.

Раніше повідомлялось, що Лунін може перейти в Мілан.