Іспанія

Керманич Сосьєдада прокоментував виліт від Мадрида.

Баскський Реал Сосьєдад напередодні зіграв унічию в гостьовому матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти мадридського Реала та вилетів із турніру.

Реал — Реал Сосьєдад 4:4 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри головний тренер "королівських" Іманоль Альгуасіль прокоментував виступ власної команди.

"Ще вчора ніхто не ставив на нас і копійки, і це справді сумно. Говорили, що команді не вистачає ні гри, ані індивідуальності. Так, нам у підсумку не вдалось вийти у фінал, але ми пишаємось домашньою грою і сьогоднішньою грою, яка перевершила очікування багатьох.

Офсайд у Мбаппе? Так, він був. Його можна й треба було свистіти, але про це краще зараз не говорити — його не свиснули й усе на тому. Нам теж допомогли ті, хто загалом має бути нейтральним.

Мадрид — велика команда, і їм не потрібна допомога арбітрів, щоб нас обіграти. Для мене абсолютно ясно, що вони б не забили гол, якби це сталось на будь-якій іншій ділянці поля.

Такий тип матчів добре підходить для того, щоб забивати голи, і він повинен дати нам той поштовх, якого нам часто не вистачало. У нас дуже хороший сезон, починаючи з шостого туру. Ми після цього зіграли 19 матчів у чемпіонаті, кубку та Лізі Європи, і команда ніколи не падала духом, ніколи не припиняла працювати.

Це змушує мене відчувати себе спокійно і гордо. Історичні ночі залишаються в пам'яті, якщо ти доходиш до фіналу, але ця теж залишиться в глибині мого серця", — заявив іспанський фахівець.

У фінальному матчі Кубка Іспанії мадридський Реал зіграє в Севільї проти переможця пари Атлетіко — Барселона.