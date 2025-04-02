Іспанія

Ще одне досягнення для бразильського вінгера "вершкових".

Мадридський Реал виграв двоматчеву дуель у Сосьєдада та пройшов у фінал Кубку Іспанії.

У поєдинку у відповідь (4:4) у складі "вершкових" двома результативними передачами відзначився вінгер Вінісіус Жуніор.

За інформацією Opta, 24-річний бразилець став абсолютним рекордсменом клубу з гольових пасів в історії Кубку Іспанії. На його рахунку 12 асистів у 25 матчах.

У загальному рейтингу турніру Вінісіус посідає третє місце, поступаючись двом колишнім гравцям Барселони — Ліонелю Мессі (27) та Хорді Альбі (15).

Нинішнього сезону Вінісіус провів 42 матчі, в яких забив 19 голів та віддав 14 гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Реал Сосьєдад.