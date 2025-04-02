Іспанія

Форвард Мадрида прокоментував перемогу над Сосьєдадом.

Напередодні мадридський Реал зіграв унічию в домашньому матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти баскського Реала Сосьєдад та вийшов до вирішального протистояння.

Реал — Реал Сосьєдад 4:4 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри нападник "галактікос" Ендрік прокоментував виступ власної команди.

"Коли Вінісіус віддав мені передачу, я думав, що воротар вийде на мене, тому почав думати про сильний удар. Але коли я подивився на воротаря, то зрозумів, що він зараз упаде на землю. Єдиним варіантом було перекидати його, і все пройшло добре.

Це був чудовий пас, такий же був і в першому матчі. Тоді й зараз усе пройшло добре.

Я повинен максимально використовувати власні шанси, тому що я знаю, як важко грати тут, поруч із чотирма найкращими атакуючими гравцями світу: Вінісіусом, Мбаппе, Беллінгемом і Родріго, неймовірними гравцями, які хочуть грати завжди. Я серед них — ніхто.

Коли у мене з'являється шанс, я повинен допомагати своїй команді, забиваючи голи і допомагаючи перемагати. Я завжди хочу забивати голи і сьогодні я дуже щасливий", — заявив бразильський виконавець.

У фінальному матчі Кубка Іспанії мадридський Реал зіграє в Севільї проти переможця пари Атлетіко — Барселона.