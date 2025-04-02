Форвард Мадрида прокоментував перемогу над Сосьєдадом.
Ендрік, Getty Images
02 квітня 2025, 13:05
Напередодні мадридський Реал зіграв унічию в домашньому матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти баскського Реала Сосьєдад та вийшов до вирішального протистояння.
Реал — Реал Сосьєдад 4:4 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії
Після завершення гри нападник "галактікос" Ендрік прокоментував виступ власної команди.
"Коли Вінісіус віддав мені передачу, я думав, що воротар вийде на мене, тому почав думати про сильний удар. Але коли я подивився на воротаря, то зрозумів, що він зараз упаде на землю. Єдиним варіантом було перекидати його, і все пройшло добре.
Це був чудовий пас, такий же був і в першому матчі. Тоді й зараз усе пройшло добре.
Я повинен максимально використовувати власні шанси, тому що я знаю, як важко грати тут, поруч із чотирма найкращими атакуючими гравцями світу: Вінісіусом, Мбаппе, Беллінгемом і Родріго, неймовірними гравцями, які хочуть грати завжди. Я серед них — ніхто.
Коли у мене з'являється шанс, я повинен допомагати своїй команді, забиваючи голи і допомагаючи перемагати. Я завжди хочу забивати голи і сьогодні я дуже щасливий", — заявив бразильський виконавець.
У фінальному матчі Кубка Іспанії мадридський Реал зіграє в Севільї проти переможця пари Атлетіко — Барселона.