Іспанія

"Вершкові" можуть підписати зіркового португальця.

Мадридський Реал зацікавив півзахисник англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілва. Про це повідомляє іспанське видання Defensa Central.

За інформацією джерела, у зв'язку з тим, що контракт 30-річного португальця з Ман Сіті закінчується 30 червня 2026 року, керівництво "королівського" клубу може оформити цей трансфер на досить хороших для себе умовах.

Зазначається, що у Мадриді вважають Бернарду Сілву гравцем здатним посилити центр поля команди та зробити вибір більш різноманітним. Також "вершкових" зваблює універсальність футболіста збірної Португалії.

Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Манчестер Сіті 40 матчів, забив три голи та віддав чотири результативні передачі.