Іспанія

Реал розраховує на основного голкіпера.

Реал тимчасово залишився без двох голкіперів. Раніше травмувався Тібо Куртуа, а вчора стало відомо про пошкодження Андрія Луніна, через яке він може пропустити чотири тижні.

Тим часом Diario AS повідомляє, що основний кіпер "вершкових" Тібо Куртуа близький до повернення. Відновлення Куртуа в цей час йде хорошими темпами, хоча бельгієць зараз обережний щодо своєї фізичної форми.

Мета Куртуа — підготуватися до матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу наступного тижня, а також до можливого виходу на заміну проти Валенсії у ці вихідні.

Раніше повідомлялось, що Лунін може перейти в Мілан.