Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 5 квітня, розпочавшись о 17:15.

У рамках 30 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал, який продовжує боротьбу за чемпіонський титул, зустрінеться з Валенсією.

РЕАЛ МАДРИД — ВАЛЕНСІЯ

Субота, 5 квітня, 17:15. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Головний арбітр - Гільєрмо Куадра Фернандес. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Напружений сезон для Реала триває і стає дедалі складнішим: столичний гранд ледве встиг підбити підсумок матчу-відповіді півфінального матчу Кубка проти Сосьєдада (4:4) у вівторок, забезпечивши собі путівку до фіналу турніру. Уболівальників на Сантьяго Бернабеу було удостоєно восьми голів. У фіналі турніру наприкінці квітня "вершкові" зустрінуться з Барселоною.

Однак команда Карло Анчелотті просто не може дозволити собі відволікатися від боротьби в Ла Лізі, оскільки Барселона лідирує, випереджаючи її на три очки, тож на даному етапі "вершкові" не мають права на помилки.

Дві найкращі команди Іспанії борються за Ла Лігу та Кубок, а також вважаються одними з фаворитів у Лізі чемпіонів, а перші матчі єврокубкового чвертьфіналу відбудуться вже наступного тижня і там Реал зіграє проти Арсеналу.

Минулого разу у чемпіонаті "лос-бланкос" здобули перемогу над Леганесом (3:2), а якщо згадувати матч з Валенсією на початку сезону, то була перемога "вершкових" на Местальї (2:1).

Також додамо, що обидва основні воротарі Реала Тібо Куртуа та українець Андрій Лунін потрапили в лазарет, тому Анчелотті доведеться задіяти третій номер у воротах.

Востаннє Валенсія уникла поразки від Реала в гостях у Ла Лізі у серпні 2017 року, поділивши очки (2:2), а остання перемога над Реалом датована далеким березнем 2008 року.

Однак команда Карлоса Корберана буде свіжішою: Валенсія востаннє виходила на поле 30 березня, здобувши перемогу над Мальоркою (1:0) на своєму полі.

"Кажани" набрали вісім очок в останніх чотирьох матчах чемпіонату, що дозволило їм піднятися на 15 місце в чемпонаті, на чотири очки попереду зони вильоту, але їхня боротьба за збереження місця у вищому дивізіоні ще далека від завершення.

Цього сезону Валенсія в гостях набрала всього сім очок у 14 іграх, не зумівши при цьому виграти жодного матчу. Катастрофа для такої команди як Валенсія з огляду на її багату історію. Шестиразові чемпіони Іспанії не вилітали з вищого дивізіону з 1986 року, що є показником того, що поставлено на карту на завершальній стадії кампанії, і їх домашня форма (24 очки у 15 матчах) матиме вирішальне значення у цій боротьбі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Гонсалес — Гарсія, Рюдігер, Асенсіо, Васкес — Камавінга, Вальверде — Діас, Модрич, Гюлер — Мбаппе.

Валенсія: Мамардашвілі — Алькальде, Гасеровські, Таррега, Москера — Барренечеа, Герра — Лопес, Алмейда, Перес — Умар.

Не зіграють: Карвахаль, Мілітао, Менді, Лунін, Себальйос (?), Куртуа (?) — Коррея, Хайме, Гая, Ріоха, Фулькьє.

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