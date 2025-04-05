Жирона оголосила стартовий склад на домашній матч 30-го туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса. Український вінгер каталонців Віктор Циганков не потрапив до стартової одинадцятки своєї команди.

Головний тренер Жирони Мічел виставив наступний склад: 

Гассаніга — Мігель, Крейчі, Блінд, Франсес — Аспрілья, Еррера, ван де Бек, Ромеу, Данжума — Руїс.

Також на лаву запасних каталонського клубу потрапив український воротар Владислав Крапивцов.

Матч між Жироною та Алавесом відбудеться сьогодні, о 15:00 за київським часом.