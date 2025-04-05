Українцю не знайшлося місце у стартовому складі Жирони.
Віктор Циганков, getty images
05 квітня 2025, 14:35
Жирона оголосила стартовий склад на домашній матч 30-го туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса. Український вінгер каталонців Віктор Циганков не потрапив до стартової одинадцятки своєї команди.
Головний тренер Жирони Мічел виставив наступний склад:
Гассаніга — Мігель, Крейчі, Блінд, Франсес — Аспрілья, Еррера, ван де Бек, Ромеу, Данжума — Руїс.
Також на лаву запасних каталонського клубу потрапив український воротар Владислав Крапивцов.
Матч між Жироною та Алавесом відбудеться сьогодні, о 15:00 за київським часом.