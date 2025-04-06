Іспанія

Нинішній і колишній гравці мадридців тепер ділять першу сходинку рейтингу.

Вінгер Реала Вінісіус відреагував на те, що наздогнав екснападника "бланкос" Роналдо за кількістю голів у мадридському клубі.

"Особливий день. Честь забити стільки ж, як і мій кумир. Тепер ми маємо два бразильці з найбільшою кількістю голів за Реал.

Я прийшов сюди дитиною, і він навчив мене до мети. Дякую за підказки та підтримку, Феномен", – написав бразилець у соцмережах.

Вінісіус Жуніор наздогнав Роналдо й тепер ділить із ним першу сходинку рейтингу найрезультативніших бразильців в історії столичного клубу. Для досягнення позначки в 104 голи нинішньому представнику "вершкових" знадобилося 307 матчів, тоді як колишній виконавець стільки результативних ударів на свій рахунок записав у 177 поєдинках.