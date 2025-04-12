Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 12 квітня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 31 туру іспанської Ла Ліги лідер чемпіонату Барселона на виїзді зіграє з Леганесом.

Леганес — Барселона

Субота, 12 квітня, 22:00. Естадіо Мунісіпаль ду Бутарке. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Нині Барселона є потужною машиною на всіх фронтах, зокрема, команда в кроці від виходу в півфінал Ліги чемпіонів і веде боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі.

У суботу ввечері Барселона вирушить у гості до Леганеса, щоб збільшити свою перевагу на вершині турнірної таблиці Ла Ліги. Перемога дозволить каталонцям на сім очок відірватися від Реала, який займає другу позицію.

Леганес, який веде боротьбу за виживання в елітному дивізіоні Іспанії, зараз займає 18-те місце, відстаючи на два очки від 17-го Алавеса. Підопічні Борхи Хіменеса спробують продовжити серію позитивних результатів після нічиєї 1:1 з Осасуною, що перервала їх серію із трьох поразок поспіль.

На рахунку Леганеса вже є 18 очок після 15 матчів на своєму полі, і команда буде сподіватися зробити "сюрприз" лідеру першості, як у першому матчі в грудні 2024 року, коли аутсайдер сенсаційно переміг 1:0.

З іншого боку, Барселона підходить до матчу після неймовірної перемоги 4:0 над Боруссією Дортмунд в Лізі чемпіонів. Команда Гансі Фліка продовжує боротьбу за трофей Ла Ліги, зберігаючи лідерство, а також прагне виграти Кубок Короля, де зустрінеться з Реалом у фіналі.

Хоча каталонці не зуміли виграти минулого туру проти Бетіса (1:1) та відірватись від Реала, вони мають чудову статистику виїзних матчів, здобувши три перемоги в останніх гостьових зустрічах.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Леганес: Дмитрович — Гонсалес, Настасіч, Тапія — Розьє, Сіссе, Нейо, Х. Ернандес — Крус, Раба, Д. Гарсія.

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Араухо, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Гаві, Рафінья — Левандовські.

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