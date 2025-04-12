Іспанія

Іспанець залишається в Севільї.

Андалусійський Бетіс оформив продовження контракту з півзахисником команди Серхі Альтімірою. Про це повідомляє офіційний сайт "бетікос".

Зазначається, що нову трудову угоду з 23-річним іспанцем підписано до 30 червня 2029 року.

За інформацією Фабріціо Романо, на Альтіміра серйозно претендував Манчестер Сіті, але він вирішив залишитися в Бетісі.

Альтіміра перейшов у Бетіс влітку 2023 року із Хетафе за два мільйони євро. Цього сезону він відіграв за Бетіс 43 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Бакамбу став новим рекордсменом Бетіса.