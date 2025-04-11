Ліга конференцій

Для 30-річного конголезця це був шостий гол у єврокубках.

Іспанський Реал Бетіс у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій на своєму полі обіграв польську Ягеллонію (2:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "бетікос" Седрік Бакамбу.

За інформацією OptaJose, для 30-річного конголезця цей забитий м'яч став шостим цього сезону в єврокубкових матчах, що є рекордом для іспанського клубу в турнірах УЄФА за один сезон.

Нинішнього сезону Бакамбу провів 33 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав три гольові передачі.