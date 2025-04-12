Іспанія

Барселона залишиться з трьома очками.

Каталонська Барселона в рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги розбила Осасуну (3:0).

На наступний день після програного матчу памплонці подали апеляцію в Королівську іспанську футбольну федерацію у зв'язку з неправомірною участю у зустрічі захисника Барселони Іньїго Мартінеса. Осасуна вважає, що участь центрбека каталонців порушила Регламент ФІФА щодо статусу і переходів гравців.

Тим не менш федерація відхилила апеляцію іспанського клубу. Після цього Осасуна виступила із заявою стосовно цього рішення.

1) Стаття 5 Додатка 1 до Регламенту ФІФА говорить: "Гравець, викликаний своєю асоціацією до однієї з її збірних команд, не має права, якщо інше не погоджено відповідною асоціацією, грати за клуб, до якого він належить, протягом періоду, що триває або повинен тривати відповідно до положень цього Додатка, плюс додатковий період у п'ять днів. Об'єктивним фактом є те, що ці п'ять днів не минули на момент, коли Іньїго Мартінес грав у матчі за свій клуб, тож Комітет зі змагань базує своє рішення на фразі, що звільняє від дотримання правила: "Якщо відповідна асоціація не погодиться на інше". Однак повідомлення, випущене Королівською федерацією футболу Іспанії 17 березня щодо виключення Іньїго Мартінеса зі збірної Іспанії, обмежується винятково медичною відпусткою і містить у собі медичну інформацію, що є причиною та обґрунтуванням виключення. Таким чином, клуб Атлетіко Осасуна вважає, що відмова від участі заснована не на "угоді" з Королівською федерацією футболу Іспанії, а на медичній відпустці гравця.

2) У постанові Комітету з конкуренції йдеться про те, що в даному випадку асоціація (Королівська іспанська федерація футболу), дозволивши гравцям покинути тренувальний табір без будь-яких обмежень і згодом видавши сертифікат про відмову, неявно висловлює свій намір не застосовувати це заборонне правило, що означає, що вони можуть грати за свій клуб». Клуб Атлетіко Осасуна не згоден з тим, що вищезазначене повідомлення містить "неявне повідомлення про намір RFEF не застосовувати правило". Очевидним, об'єктивним і доказовим є пряме повідомлення, в якому немає жодних посилань на "дозвіл гравцям залишати тренувальний табір без накладення будь-яких обмежень". Про це немає жодних згадок ані в публічному повідомленні, розміщеному на сайті RFEF, ані в повідомленнях, отриманих клубом Атлетіко Осасуна та ФК Барселона 17 березня стосовно відсутності з медичних причин їхніх гравців Браяна Сарагоси та Іньїго Мартінеса.

3) У резолюції Комітету зі змагань просто підтверджується, що Медична служба національної збірної підтвердила медичну інформацію, надану ФК Барселона, без надання додаткових подробиць. Клуб Атлетіко Осасуна вважає, що медичні обставини цього випадку становлять особливий інтерес з огляду на те, що відсутність гравця у складі зумовлена медичними причинами, а його швидке одужання є необхідністю його участі в матчі ліги. У зв'язку з цим організація вважає, що необхідно розглянути це питання набагато детальніше, ніж це передбачено в постанові Комітету з конкуренції. Згідно з файлом, до якого клуб отримав доступ, медична служба національної збірної згодна з тим, що гравець не відвідуватиме у Лас-Росас для проходження обов'язкового медичного обстеження, оскільки ФК Барселона запевнив, що проведе тестування гравця після його прибуття до Барселони після матчу з Атлетіко Мадрид 16-го числа о 21:00. Фактично, клуб Атлетіко Осасуна відправив Браяна Сарагосу до Лас-Росаса в понеділок, 17 березня, оскільки не міг гарантувати, що ці додаткові тести будуть проведені в Памплоні своєчасно (до 13:00 17-го числа). Тому дивно, що медичний висновок ФК Барселона, який включений до файлу та підтверджений RFEF, датований 16 березня, коли їхній матч з Атлетіко Мадрид закінчився того самого дня о 23:00, і що його було надіслано електронною поштою до RFEF о 2:33 ранку 17 березня після прибуття експедиції до їхнього міста, без жодної згадки про додаткове тестування, яке також не фігурує у файлі. Ні в матеріалах справи, ні в резолюції про конкурс не згадується, що ці тести, запитані керівником медичної служби RFEF, узагалі проводилися. Медичний висновок також не містить жодних подробиць.

Нарешті, організація висловлює своє здивування у зв'язку з коментарем ФК Барселона про те, що "клубу з історією Осасуни недоречно висувати підозри в можливому шахрайстві, коли цілком обґрунтовано мати серйозні сумніви в світлі описаних фактів. Дивно, що вищезгаданий коментар, настільки ж цинічний, наскільки і беззмістовний, походить від тих, кому слід було б переглянути свої дії в останній період історії ФК Барселона.

На знак незгоди з відомим сьогодні рішенням футбольний клуб Осасуна подасть апеляцію до Апеляційного комітету Королівської іспанської федерації футболу — інституції, що має явний стосунок до вищезгаданої справи", — йдеться в заяві Осасуни.

Раніше повідомлялося, що суд відхилив апеляцію Ла Ліги щодо реєстрації Ольмо та Віктора.