Іспанія

Захисника замінили в першому таймі.

Алехандро Бальде замінений через травму в матчі з Леганесом (1:0).

Захисник Барселони прискорився, щоб перехопити передачу на Адріа Альтіміру. Бальде виграв боротьбу за м'яч у захисника Леганеса, однак за мить опинився на газоні з ушкодженням.

Лікарі Барселони надали футболістові медичну допомогу, однак іспанець дав зрозумів, що не зможе продовжити зустріч — імовірно, через м'язову травму.

Замість нього на 41-й хвилині матчу 31-го туру Ла Ліги вийшов Жерар Мартін.

Раніше повідомлялося, що Кунде може перебратися в АПЛ.