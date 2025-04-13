Захисника замінили в першому таймі.
Алехандро Бальде, Getty Images
13 квітня 2025, 00:51
Алехандро Бальде замінений через травму в матчі з Леганесом (1:0).
Захисник Барселони прискорився, щоб перехопити передачу на Адріа Альтіміру. Бальде виграв боротьбу за м'яч у захисника Леганеса, однак за мить опинився на газоні з ушкодженням.
Лікарі Барселони надали футболістові медичну допомогу, однак іспанець дав зрозумів, що не зможе продовжити зустріч — імовірно, через м'язову травму.
Замість нього на 41-й хвилині матчу 31-го туру Ла Ліги вийшов Жерар Мартін.
Раніше повідомлялося, що Кунде може перебратися в АПЛ.