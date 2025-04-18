Іспанія

Іспанець може повернутися до Мадриду.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо найближчого літа може очолити мадридський Реал. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу провело переговори з Ін'які Ібаньєсом, який є агентом 43-річного фахівця. Натомість Реал ще не виходив з пропозицією до босів "фармацевтів".

Зазначається, що Баєр вимагатиме від мадридського клубу 15-20 млн. євро в якості компенсації за дострокове припинення співпраці з Алонсо.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті не хоче залишати Реал.