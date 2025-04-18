Іспанець може повернутися до Мадриду.
Хабі Алонсо, getty images
18 квітня 2025, 21:10
Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо найближчого літа може очолити мадридський Реал. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу провело переговори з Ін'які Ібаньєсом, який є агентом 43-річного фахівця. Натомість Реал ще не виходив з пропозицією до босів "фармацевтів".
Зазначається, що Баєр вимагатиме від мадридського клубу 15-20 млн. євро в якості компенсації за дострокове припинення співпраці з Алонсо.
Раніше повідомлялося, що Анчелотті не хоче залишати Реал.