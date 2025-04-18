Іспанія

Італієць хоче провести реконструкцію в Мадриді.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті не хоче влітку залишати мадридський клуб. Про це повідомляє іспанський портал Relevo.

За інформацією джерела, 65-річний італієць вважає, що клубу необхідні серйозні реформи влітку, а не тільки зміна головного тренера, і на думку досвідченого фахівця він зможе провести радикальні зміни в команді, які покращать становище "вершкових".

Зазначається, що Анчелотті збирається зустрітися з керівництвом клубу наприкінці сезону для обговорення свого майбутнього та загалом стратегії клубу.

Анчелотті цінує взаємну повагу з президентом Реала Флорентіно Пересом і навіть якщо він буде відправлений у відставку з посади головного тренера команди, італієць впевнений, що зможе отримати нову роль в системі "королівського" клубу.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті залишить Реал відразу після фіналу Кубка Іспанії.