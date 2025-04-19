Іспанія

Іспанський фахівець зосереджений на поточній роботі.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував чутки, які пов'язують його з роботою в мадридському Реалі. Цитує іспанського фахівця Marca.

"Для нас ці чутки ніщо. Ми зосереджені на частині сезону, що залишилася. Необхідно пам'ятати, що сезон ще не закінчено. Нам належить провести ще п'ять матчів у чемпіонаті, і ми повинні пам'ятати про це.

Не потрібно говорити про майбутнє. Втрачати концентрацію — це недобре. Ця тема зараз неважлива. Не хочу занадто багато говорити про спекуляції, чутки або майбутнє. Це не дуже добре для правильної підготовки команди", — сказав Алонсо.

Чинна трудова угода 43-річного іспанця з "фармацевтами" розрахована до 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Реал провів перемовини з агентом Хабі Алонсо.