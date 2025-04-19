Іспанія

Італієць знаходиться під значним тиском в Іспанії.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про своє майбутнє та прокоментував чутки щодо конфлікту з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом. Цитує італійського фахівця AS.

"Я розмовляв із гравцями та керівництвом, ми всі на одній хвилі. Ми повинні продовжувати боротися за решту титулів. Боляче залишати найважливіше змагання, але у футболі таке трапляється. Ви не можете завжди перемагати.

Ми всі в одному човні. Розмови про конфлікт між мною і президентом — неправда. Наразі Флорентіно Перес виявляє до мене більше любові, ніж коли ми перемагаємо.

Єдине, що я хочу зробити, це подякувати всім своїм гравцям. Тому що досі я прекрасно проводив час і хочу продовжувати це робити. Ми як і раніше близькі, у нас чудові стосунки. Вони дали мені можливість двічі виграти Лігу чемпіонів за останні кілька років.

Збірна Бразилії? Наприкінці сезону ми поговоримо про це", — заявив Анчелотті.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті залишить Реал відразу після фіналу Кубка Іспанії.