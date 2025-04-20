Іспанія

Велика втрата для команди Вальверде.

Вінгер баскського Атлетіка Ніко Вільямс буде змушений пропустити матч 32-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Реалом. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Більбао.

Зазначається, що 22-річний іспанець залишився в Більбао через болі в паху. Термін відновлення гравця не повідомляється.

Цього сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік Більбао 42 матчі, забив 11 голів та віддав 7 результативних передач.

Матч між Реалом та Атлетіком відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.

Раніше була оголошена заявка "вершкових" на матч із басками.