Велика втрата для команди Вальверде.
Ніко Вільямс, getty images
20 квітня 2025, 11:19
Вінгер баскського Атлетіка Ніко Вільямс буде змушений пропустити матч 32-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Реалом. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Більбао.
Зазначається, що 22-річний іспанець залишився в Більбао через болі в паху. Термін відновлення гравця не повідомляється.
Цього сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік Більбао 42 матчі, забив 11 голів та віддав 7 результативних передач.
Матч між Реалом та Атлетіком відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.
Раніше була оголошена заявка "вершкових" на матч із басками.