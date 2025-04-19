Іспанія

Матч Ла Ліги пройде завтра, 20 квітня, о 22:00.

Мадридський Реал у своїх соціальних мережах опублікував заявку на майбутній матч 32 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіка.

У заявку команди Карло Анчелотті повернувся український воротар Андрій Лунін, який пропустив останні два матчі "вершкових" через травму.

Також зазначимо, що нападник Кіліан Мбаппе відсутній у списку гравців, оскільки він був дискваліфікований у минулому матчі Ла Ліги, а також отримав ушкодження у поєдинку Ліги чемпіонів проти Арсеналу.

Цього сезону 26-річний українець провів 12 матчів, з яких чотири на нуль при 19 пропущених м'ячах.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Атлетік відбудеться завтра, 20 квітня, о 22:00 за Києвом.