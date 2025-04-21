Іспанія

Гансі Флік не планує використовувати 18-річного захисника в основному складі, і Барселона шукає можливості для його продажу влітку.

Захисник Барселони Ектор Форт, ймовірно, покине каталонський клуб влітку.

Головний тренер Барселони Гансі Флік не бачить 18-річного гравця у своїх планах на наступний сезон, тож влітку клуб спробує продати молодого футболіста.

Цього сезону Форт провів лише 14 матчів за основну команду Барселони, при цьому не відзначившись результативними діями.

Очікується, що клуб вивчить варіанти з його відходом, оскільки він не входить у стратегію розвитку команди під керівництвом Фліка.

Раніше повідомлялось, що одразу троє гравців каталонського клубу вважають, що головний тренер несправедливо обмежує їхній ігровий час.