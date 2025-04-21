Іспанія

Каталонська команда провела потужний квітень.

Керманич каталонського Еспаньйола Маноло Гонсалес став найкращим тренером квітня в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

Еспаньйол на чолі 46-річного фахівця у квітні здобув три перемоги у трьох матчах, над Райо Вальєкано (4:0), Сельтою (2:0) та Хетафе (1:0).

Гонсалес випередив у голосуванні головного тренера мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне та керманича Валенсії Карлоса Корберана.

Зазначимо, що цього місяця Еспаньйолу залишається зіграти ще два матчі у Ла Лізі з Валенсією (22-го квітня) та Вільярреалом (27-го квітня).