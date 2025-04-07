Іспанія

Тебас не здається.

Ла Ліга подала офіційну апеляцію на рішення Вищого спортивного суду Іспанії дозволити зареєструвати Барселоні Дані Ольмо та Пау Віктора. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Ла Ліга вимагає скасування цього рішення та заборону на участь в матчах іспанських змагань цих гравців до кінця поточного сезону.

Керівництво Ла Ліги вважає, що рішення Вищого спортивного суду "порушує рамки економічного контролю, систему чесної гри, яка змусила багато клубів продавати активи, щоб збалансувати свої рахунки, і що тепер вони можуть відчути себе нерівними в тому, як застосовуються правила до окремих клубів".

Раніше повідомлялося, що Барселоні дозволили тимчасово зареєструвати Ольмо та Віктора.