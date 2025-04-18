Іспанія

Німцю не вистачає відпочинку.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік розкритикував керівництво іспанської Ла Ліги через ігровий календар. Цитує німецького фахівця El Mundo Deportivo.

"Знаєте, скільки матчів ми зіграли за останні тижні? Багато. І чи знаєте ви, що те ж саме на нас чекає в Мілані? Із Дортмунда ми повернулися пізно — о 3 або 4 годині ночі, гравці лягли спати о 5-й ранку. Ми не скаржимося, але таке відбувається тільки в Іспанії.

У всіх лігах захищають команди, коли вони грають у Лізі чемпіонів. У нас немає часу на відпочинок. Я б хотів поговорити з тими, хто за це відповідає, тому що в них немає ні найменшого уявлення наскільки це погано для клубів.

Ми погано зіграли в Дортмунді, але я пишаюся гравцями, тому що вони намагаються викладатися по максимуму. Коли ми почали передсезонні збори — якби хтось тоді сказав нам, що 18 квітня у нас буде шанс на "требл" — ми б підписалися під цим. У підсумку ми програли лише один матч. Ми повинні зберігати оптимізм та мати розуміння, що робити далі.

Я не хочу шукати виправдання або скаржитися. Я задоволений хоча б тим, що ми не граємо в неділю о 14:00 проти Вальядоліда — для мене це нормально. Але чому ми не можемо зіграти о 18:00? Чому ні? Назвіть хоч одну причину. Я б хотів побачити ту людину, яка складає розклад — тому що це просто поганий жарт.

Це впливає на весь іспанський футбол, тому що якщо ми досягаємо успіху в Європі, від цього виграє вся Ла Ліга. У мене немає слів — це неможливо витримати. Кожна федерація піклується про свої клуби, а тут — ні. Їм байдуже, що гравці лягають спати о п'ятій ранку. Вони кажуть: "Нехай грають, потім якось відновляться". У них немає ні найменшого уявлення про те, що це означає для футболістів", — сказав Флік.

Раніше повідомлялося, що Барселона відмовилась від трансферу Ніко Вільямса цього літа.