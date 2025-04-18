Німцю не вистачає відпочинку.
Гансі Флік, getty images
18 квітня 2025, 19:50
Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік розкритикував керівництво іспанської Ла Ліги через ігровий календар. Цитує німецького фахівця El Mundo Deportivo.
"Знаєте, скільки матчів ми зіграли за останні тижні? Багато. І чи знаєте ви, що те ж саме на нас чекає в Мілані? Із Дортмунда ми повернулися пізно — о 3 або 4 годині ночі, гравці лягли спати о 5-й ранку. Ми не скаржимося, але таке відбувається тільки в Іспанії.
У всіх лігах захищають команди, коли вони грають у Лізі чемпіонів. У нас немає часу на відпочинок. Я б хотів поговорити з тими, хто за це відповідає, тому що в них немає ні найменшого уявлення наскільки це погано для клубів.
Ми погано зіграли в Дортмунді, але я пишаюся гравцями, тому що вони намагаються викладатися по максимуму. Коли ми почали передсезонні збори — якби хтось тоді сказав нам, що 18 квітня у нас буде шанс на "требл" — ми б підписалися під цим. У підсумку ми програли лише один матч. Ми повинні зберігати оптимізм та мати розуміння, що робити далі.
Я не хочу шукати виправдання або скаржитися. Я задоволений хоча б тим, що ми не граємо в неділю о 14:00 проти Вальядоліда — для мене це нормально. Але чому ми не можемо зіграти о 18:00? Чому ні? Назвіть хоч одну причину. Я б хотів побачити ту людину, яка складає розклад — тому що це просто поганий жарт.
Це впливає на весь іспанський футбол, тому що якщо ми досягаємо успіху в Європі, від цього виграє вся Ла Ліга. У мене немає слів — це неможливо витримати. Кожна федерація піклується про свої клуби, а тут — ні. Їм байдуже, що гравці лягають спати о п'ятій ранку. Вони кажуть: "Нехай грають, потім якось відновляться". У них немає ні найменшого уявлення про те, що це означає для футболістів", — сказав Флік.
Раніше повідомлялося, що Барселона відмовилась від трансферу Ніко Вільямса цього літа.