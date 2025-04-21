Іспанія

Бразилець ставить перед собою амбітні цілі.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор висловився про своє майбутнє та футбольну мету, яку він перед собою поставив. Цитує 24-річного бразильця Mundo Deportivo.

"Я досяг всього завдяки наполегливій праці, багатьом жертвам та допомозі всіх у клубі — тренерів, президента, партнерів по команді. Я маю продовжувати в тому самому дусі, бо хочу залишитися в Реалі надовго і сподіваюся, що зможу й надалі творити історію разом з цим клубом.

Ми повинні продовжувати працювати, перемагати і робити те, що ми робимо, а саме бути найкращими у футболці Реалу. Це історія, і я хочу увійти в історію і стати одним із великих футболістів світу", — заявив Вінісіус.

Цього сезону Вінісіус Жуніор відіграв за Реал Мадрид 46 матчів, забив 20 голів та віддав 14 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус Жуніор побив рекорд Роналдо в Реалі.