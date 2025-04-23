Іспанія

Мова про порушення Кодексу етики ФІФА.

Цього місяця бразильська компанія Tiberis Holding do Brasil подала скаргу до Слідчої палати Комітету з етики ФІФА з вимогою дискваліфікації гравця мадридського Реалу Вінісіуса Жуніора. Компанія вимагає максимального покарання, а саме — відсторонення від футболу на два роки.

Справа в тому, що Вінісіус через компанію ALL Agenciamento Esportivo, якою керує його батько та агент Тасіло Соарес, бере участь у придбанні кількох професійних футбольних клубів.

Враховуючи, що Вінісіус продовжує бути діючим футболістом, це може бути конфліктом інтересів та порушенням кодексу етики ФІФА.

Відповідно до статті 20 цього кодексу та статті 22 Кодексу спортивної справедливості іспанської федерації, гравцю забороняється володіти акціями команд навіть тоді, коли ці клуби грають у різних турнірах, країнах та конфлікт інтересів практично відсутній.

Скоріш за все, щоб уникнути покарання, гравцю треба бути признати вину та продати акції бразильського Атлетіка та португальської Алверки.

Нещодавно Вінісіус Жуніор висловився про своє майбутнє та футбольну мету, яку він перед собою поставив.